Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu: Ramazan’a özel indirimler! 28 Şubat Cuma BİM’de bu hafta neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu: Ramazan'a özel indirimler! 28 Şubat Cuma BİM'de bu hafta neler var?

        Yeni haftanın BİM aktüel ürünleri belli oldu. 28 Şubat Cuma gününden itibaren dambıl seti 659 TL, Fonksiyonel Egzersiz Barı 2.199 TL'den raflarda olacak. Cuma gününden itibaren BİM markette çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 279 TL, Lastikli Çarşaf 139 TL'den satışa çıkacak. Öte yandan Ramazan ayında sofraları süsleyecek lezzetler için hurma, gül şerbeti, domates salçası, pirinç ve daha fazlası indirimde olacak. İşte 28 Şubat 2025 BİM aktüel kataloğunun tamamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 13:08 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri belli oldu. Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL, Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL, Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL, Philips Air Fryer 4.290 TL, Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL, Düzleştirici 329 TL’den satışa çıkacak. İhtiyacına yönelik alış yapmak isteyenler indirim kataloğunun tamamına ulaşmaya çalışıyor. İşte 28 Şubat Cuma BİM indirimli ürünler

        2

        BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Maxi Patisserie Ayaklı Servis Tabağı ~32,2 cm 299 TL

        Borcam Kase ~1900 cc ~21,5 cm 149 TL

        Casseroles Kapaklı Borcam ~2600 cc ~25,4 cm 239 TL

        Frezya Büyük Kase ~2650 cc ~24 cm 99 TL

        Elysia Sürahi ~940 cc 139 TL

        Elysia 2’li Kupa ~250 cc 179 TL

        Elysia 2’li Ayaklı Dondurmalık ~245 cc 159 TL

        Elysia 4’lü Kase ~235 cc 269 TL

        2’li Mezze Tabak ~15.7 cm 79 TL

        Frezya 6’lı Kase ~175 cc 129 TL

        Altus 43 İnç Ultra HD Google TV 10.990 TL

        3

        Altus 32 İnç Android Smart LED TV 6.595 TL

        Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 5.290 TL

        Philips Air Fryer 4.290 TL

        Erkek Vücut Bakım Seti 699 TL

        Düzleştirici 329 TL

        Polosmart Akım Korumalı Priz 349 TL

        Döner Başlıklı Stantlı Şarjlı Diş Fırçası 799 TL

        Şarj Edilebilir Ağız Duşu 1.075 TL

        4
        5
        6
        7
        8
        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        ABD ile görüşecek olan Rus heyeti İstanbul'da
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Gerekli önlemleri geç kalmadan almak durumundayız"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        İstanbul'da silahlı maskeli kuyumcu soygunu!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        DEM heyeti İmralı'da
        DEM heyeti İmralı'da
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!
        Yaşadığınız şey hangisi? Anlamanın yolu çok kolay!