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BİM hisse geri alım programını başlattığını açıkladı. Firmadan KAP'a yollanan bildirimde söz konusu programla azami 5 milyon adet hissenin geri alınacağını ve geri alımlar için iç kaynaklardan en fazla 750 milyon lira fon ayrılacağı bilgisi paylaşıldı.

BİM'in KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulu 02 Şubat 2023 tarihinde;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım yapılabilmesine,

2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine,

3) Geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750.000.000 TL olarak belirlenmesine,

4) Pay geri alım programının ve program kapsamında yapılacak alımların ilk Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

5) İşlemler için İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Başkanı (CFO) Haluk Dortluoğlu'nun yetkilendirilmesine

Karar vermiştir."