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24 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM aktüelde bu hafta neler var?

BİM her hafta olduğu gibi bu hafta da indirimli ürünler kataloğunu yayımlandı. 24 Mart Cuma aktüel kataloğunda bu hafta; 24 parça yemek takımı, porselen fincan takımı, tencere seti, şef bıçağı, çift kişilik nevresim takımı, 3'lü ankastre set, set üstü ocak, mutfak tartısı daha birçok ürün raflarda müşterilerle buluşacak. İşte 24 Mart aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler fiyat listesi...

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  • BİM'e 3'lü ankastre set geliyor! 24 Mart Cuma BİM aktüel kataloğunda neler indirime girecek?

    BİM her salı ve cuma günleri aktüel ürünler kataloğunu alışverişseverlerle buluşturuyor. BİM aktüel kataloğunda 24 Mart Cuma günü hangi ürünlerin indirime gireceği netlik kazandı. Bu hafta BİM'de birbirinden farklı pek çok ürün indirime giriyor. Peki, "24 Mart Cuma BİM aktüel kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girecek?" İşte 24 Mart Cuma BİM aktüel ürünler listesi...
  • BİM'e 3'lü ankastre set geliyor! 24 Mart Cuma BİM aktüel kataloğunda neler indirime girecek?

    24 MART 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 

    Kütahya porselen 48 parça yemek takımı 1.799 TL

    Mat Gold rimli ayaklı meşrubat bardağı 99 TL

    Miami 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 729 TL

    Kütahya porselen fincan takımı 159 TL

    Emsan Olinda 10 parça tencere seti 899 TL

    Şef bıçağı 129 TL

    Molinella güpürlü çift kişiilk nevresim takımı 575 TL

    Çift kişilik yatak örtüsü 375 TL

    Çift kişilik krinkıl soft yorgan 399 TL

    Nakışlı bornoz 299 TL

    Yatak alezi 199 TL
  • BİM'e 3'lü ankastre set geliyor! 24 Mart Cuma BİM aktüel kataloğunda neler indirime girecek?

    Kumtel Cam Set Üstü Ocak 1.399 TL

    Mutfak tartısı 117,50 TL

    Kumtel Siyah Cam Ankastre set 3.799 TL

    Ocak üstü tost tavası 179 TL

    Siyah metal bulaşıklık 149 TL

    Cam ayaklı tatlı kase seti 179 TL
  • BİM'e 3'lü ankastre set geliyor! 24 Mart Cuma BİM aktüel kataloğunda neler indirime girecek?

    Dijitsu 50 inç Android TV 5.599 TL

    Dijitsu 32 inç Android TV 2.499 TL

    Tws kulaklık 139 TL

    Saç kurutma makinesi 229 TL

    Saç kesme makinesi 189 TL

    Hava nemlendirme cihazı 149 TL

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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