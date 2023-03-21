BİM her salı ve cuma günleri aktüel ürünler kataloğunu alışverişseverlerle buluşturuyor. BİM aktüel kataloğunda 24 Mart Cuma günü hangi ürünlerin indirime gireceği netlik kazandı. Bu hafta BİM'de birbirinden farklı pek çok ürün indirime giriyor. Peki, "24 Mart Cuma BİM aktüel kataloğunda neler, hangi ürünler indirime girecek?" İşte 24 Mart Cuma BİM aktüel ürünler listesi...