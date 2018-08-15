BİM
Merak Edilenler
Haberler > Ekonomi > Merak Edilenler > BİM iPhone 6 satışını durdurdu mu!? BİM indirimli ürünler kataloğundan iPhone 6 çıkarıldı mı?

BİM iPhone 6 satışını durdurdu mu? BİM indirimli ürünler kataloğundan iPhone 6 çıkarıldı mı?

BİM iPhone 6 satışını durdurdu mu? BİM'in 17 Ağustos Cuma itibarıyla geçerli olacak aktüel ürünler yani indirimli ürünler kataloğunda yer alan iPhone 6 katalogdan çıkarıldı. Peki; BİM iPhone 6 satışını durdurdu mu? İşte BİM indirimli ürünler kataloğu...

15.08.2018 - 01:56 | Güncelleme:

BİM'in son yayımlanan indirimli ürünler kataloğunda yer alan iPhone 6, katalogradan çıkarıldı. Yaşanan gelişme sonrası, BİM iPhone 6 satışını durdurdu mu? BİM iPhone 6 satacak mı? soruları gündeme geldi. İşte BİM'in iPhone 6 satışıyla ilgili detaylar...

BİM I-PHONE 6 SATIŞINI DURDURDU MU?

BİM'in 17 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunda iPhone 6 yer almıyor. Ancak ilk yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda iPhone 6 yer alıyordu. Dolayısıyla yapılan son değişikliğe göre BİM iPhone 6 satışını durdurdu.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 17 AĞUSTOS

Taş motoru 79,00 TL (6 taksit)
Kılıç testere 129,00 TL (6 taksit)
Paslanmaz çelik satır 18,50 TL
Masat 8,95 TL
Et döveceği 14,95 TL
Düdüklü tencere seti ∼5 lt. ve ∼7lt. 89,90 (6 taksit)
Kavurma tenceresi ∼28 cm 44,90 TL
Orta boy kapaklı güveç 9,95 TL
Tepsili bambu kesme tahtası 29,95 TL
Mutfak tipi çakmak 8,90 TL
Mangal 27,50 TL
Katlanır masa 49,90 TL
Esnek taşıma sepeti ∼42 lt. 19,95 TL
Şampuan ve saç kremi 8,95 TL
Bay/Bayan Parfüm XO 90 ml. 19,95 TL
3 bıçaklı traş bıçağı 8,95 TL
Katı sabun ışıl pırlanta serisi 150 g. 3,95 TL
Sıvı Sabun ışıl pırlanta serisi 5,95 TL
Duş jeli 7,45 TL
Flormar oje 2,45 TL
Gülşah pompalı aseton 175 ml. 3,95 TL
Queen parfümlü tuvalet kağıdı 19,95 TL
Queen havlu kağıt 15,95 TL
Parex çöp torbası 6,95 TL

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.