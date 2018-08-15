BİM'in son yayımlanan indirimli ürünler kataloğunda yer alan iPhone 6, katalogradan çıkarıldı. Yaşanan gelişme sonrası, BİM iPhone 6 satışını durdurdu mu? BİM iPhone 6 satacak mı? soruları gündeme geldi. İşte BİM'in iPhone 6 satışıyla ilgili detaylar...

BİM I-PHONE 6 SATIŞINI DURDURDU MU?

BİM'in 17 Ağustos tarihi itibarıyla geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunda iPhone 6 yer almıyor. Ancak ilk yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda iPhone 6 yer alıyordu. Dolayısıyla yapılan son değişikliğe göre BİM iPhone 6 satışını durdurdu.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU - 17 AĞUSTOS

Taş motoru 79,00 TL (6 taksit)

Kılıç testere 129,00 TL (6 taksit)

Paslanmaz çelik satır 18,50 TL

Masat 8,95 TL

Et döveceği 14,95 TL

Düdüklü tencere seti ∼5 lt. ve ∼7lt. 89,90 (6 taksit)

Kavurma tenceresi ∼28 cm 44,90 TL

Orta boy kapaklı güveç 9,95 TL

Tepsili bambu kesme tahtası 29,95 TL

Mutfak tipi çakmak 8,90 TL

Mangal 27,50 TL

Katlanır masa 49,90 TL

Esnek taşıma sepeti ∼42 lt. 19,95 TL

Şampuan ve saç kremi 8,95 TL

Bay/Bayan Parfüm XO 90 ml. 19,95 TL

3 bıçaklı traş bıçağı 8,95 TL

Katı sabun ışıl pırlanta serisi 150 g. 3,95 TL

Sıvı Sabun ışıl pırlanta serisi 5,95 TL

Duş jeli 7,45 TL

Flormar oje 2,45 TL

Gülşah pompalı aseton 175 ml. 3,95 TL

Queen parfümlü tuvalet kağıdı 19,95 TL

Queen havlu kağıt 15,95 TL

Parex çöp torbası 6,95 TL

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