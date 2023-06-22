Olay, 17 Haziran Cumartesi günü saat 02.30 sıralarında Sancaktepe Emek Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre; 4 katlı bir binanın çatısına yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü binanın çatı kısmındaki beton parçalara ayrılırken, binada ve çevresindeki apartmanlarda elektrikler kesildi. Kesintiyle bazı evlerde bulunan elektronik eşyalar da zarar gördü. İddiaya göre, vatandaşların durumu yetkililere bildirmesine rağmen elektrik tesisatı arızalanan evlerde herhangi bir çalışma yapılmadı. Mahalle sakinleri ise yetkililerden yardım bekliyor.

"YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Yıldırımın düşmesiyle evindeki elektronik cihazları çalışmayan Kemal Can, " Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan geceydi. Saat 02.25 sıralarıydı. Önce şiddetli bir şimşek çaktı sonra yıldırım düştü. Yan binadaki komşunun çatısına düştü, gece gündüz oldu biz yataktan sıçradık. Ortalık zifiri karanlık oldu herkes sokağa döküldü. Herkes korktu bomba sandı. Anladık ki yıldırım düşmüş karşı komşunun çatısına. Bizim evde de elektrikler gitti. Televizyonumuz bozuldu; kombimiz yandı. Üstteki komşumuzun buzdolabı patladı. Bu binadaki herkesin cihazı bozuldu. Yan binadakilerin de uydu sistemleri gitti. Durum bu. Elektrik şirketini de aradık. Hasar kaydı oluşturduk binadaki herkes aradı. Geleceklerini söylediler bugün 5. gün oldu gelmediler. Yetkililerden yardım bekliyoruz, bizim kombimiz yandı. Bir hafta olacak banyo yapamıyoruz. Televizyonumuz çalışmıyor. Yüksek akım dolayısıyla bütün cihazlarımızı bozuldu. Mağduruz şu an. Hiç kimse ilgilenmiyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz." diye konuştu.