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Libya'da Hafter tarafından kaçırılıp cezaevine konulan iki Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Habertürk'ün 9 ay önce Hafter tarafından kaçırıldıklarını duyurduğu Mehmet Demir ve Volkan Altınok serbest bırakıldı. Aktarmalı uçakla Türkiye'ye gelen Demir ve Altınok Habertürk'e konuştu. Cezaevinde kaldıkları süre boyunca psikolojik baskı ve işkence gördüklerini anlatan Mehmet Demir, ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade etti. Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberi...

Libya'da Hafter tarafından kaçırılıp cezaevine konulan iki Türk vatandaşı serbest bırakıldı
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Mehmet Demir, Bingazi'de 16 ay bir cezaevinde kaldığını, zor şartlarda yaşadıklarını ifade etti.

Kendisiyle beraber kayınbiraderi Volkan Altınoluk'un da serbest bırakıldığını söyledi.

AKTARMALI UÇAKLA TÜRKİYE'YE GELDİLER

Habertürk'e konuşan Mehmet Demir, Bingazi'de bulunan bir petrol şirketi personelinin aktarmalı olarak uçuş yaptığı uçağa binerek Türkiye geldiklerini ifade etti.

PSİKOLOJİK BASKI VE İŞKENCE GÖRDÜLER

Mehmet Demir, cezaevinde bulundukları süre içerisinde kendilerine her türlü kötü muamele, psikolojik baskı ve işkence yapıldığını aktardı. Demir, Türkiye'ye gelerek ailesine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu getirdi.

NE OLMUŞTU?

Trablus şehrinin güneyindeki Kasr Bin Gashir'de bir restoranda çalışan çalışan Türk vatandaşı Mehmet Demir ile Volkan Altınok Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu (LUO) tarafından gözaltına alınmıştı.

12 Nisan'da tutuklanan iki Türk vatandaşı Bingazi yakınlarındaki Gırnada Cezaevi'ne götürülmüştü.

Hafter yanlısı haber sitesinde iki Türk vatandaşı için 'ajan olduğu' öne sürülmüş, Türk yetkililer ise bu iddiların 'çok saçma ve sosyal medya hezeyanı' olarak nitelemişti.

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