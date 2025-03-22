Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Bingöl'de 2'si ağır 9 işçi yaralı

        Bingöl'de işçi minibüsü devrildi: 2'si ağır 9 yaralı

        Bingöl'ün Genç ilçesinde işçileri taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 22.03.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 2'si ağır 9 işçi yaralı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bingöl'ün Genç ilçesinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen, bir şirkete ait minibüs, kar yağışının etkili olduğu Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Şehitköy mevkisinde şarampole devrildi.

        Kazada, araçtaki 9 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi ile Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Bingöl Haberleri
        #işçi servisi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Murat Ongun'un ifadesi ortaya çıktı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        Ekrem İmamoğlu'nun 2. ifadesi başladı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        Ali Nuhoğlu’nun ifadesi
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        "Bayramda 100-120 milyar TL ciro bekleniyor"
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Enerji içecekleri kalbi tehdit ediyor
        Emekli işçinin tazminatı
        Emekli işçinin tazminatı
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Bilezik için kesip yaktılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        Jake Gyllenhaal’un en iyi 10 filmi!
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        90’ların 'süpermodel' saç modeli geri döndü
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Kim bu yakınlık koordinatörü?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        Batıda sıcaklık 4 derece artıyor... Bugün hava nasıl olacak?
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı
        İstanbul Barosu yönetimi görevden alındı