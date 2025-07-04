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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bingöl'de 49 kilo 600 gram esrar ele geçirildi | Son dakika haberleri

        Bingöl'de durdurulan kamyonda 49 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 49 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 19:06 Güncelleme: 04.07.2025 - 19:06
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        Bingöl'de 49 kilo 600 gram esrar ele geçirildi
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        Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kamyonla Ankara'ya uyuşturucu madde taşınacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu yol kontrol noktasında kamyonu durdurdu. Araçta yapılan aramada, çanta içine gizlenmiş 49 kilo 600 gram kubar esrar bulundu.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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