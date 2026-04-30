Bingöl'de heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı
Bingöl merkeze bağlı Elmalı köyü Alatepe mezrasında, yağış sonrası meydana gelen heyelanda dağdan kopan kaya parçaları yolu kapattı; bazı köylere ulaşım kesildi
Giriş: 30 Nisan 2026 - 12:19
Bingöl'de, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Elmalı köyü Alatepe mezrasında heyelan meydana geldi.
Etkili olan yağışların ardından dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.
Yol tamamen kapanırken, bölgedeki bazı köylere ulaşım sağlanamaz hale geldi.
Bölgede inceleme yapan yetkililer, yamaçta bulunan büyük bir kayanın da kopma riski taşıdığını belirterek, vatandaşların can güvenliği açısından yolu kullanmamaları yönünde uyarıda bulundu.
Yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.
