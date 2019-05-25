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Bingöl'de şehit edilen 33'er, 350 metrekarelik bayrakla anıldı!

DHA

Bingöl-Elazığ yolunda 24 Mayıs 1993'te, PKK'lı teröristlerce şehit edilen 33 asker, şehadetlerinin 26'ncı yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Anma töreni sırasında 350 metrekarelik dev Türk bayağı göndere çekildi

33 er anıldı

Bingöl-Elazığ yolu Bilaloğlu mevkiinde, 24 Mayıs 1993'te yol kesen PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 33 askerin, şehadetlerinin 26'ncı yıl dönümü nedeniyle Anıttepe'de anma töreni düzenlendi. Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Çoban ve kurum temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve halk katıldı.

ANITTEPE'YE ÇİÇEKLER BIRAKILDI

DHA'da yer alan habere göre şehitler için saygı duşunda bulunmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Anıttepe'ye şehitler için çiçek bırakıldı. Törende konuşan 49'uncu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Oğuz Karpuz, 26 yıl önce bayrağı, halkın canını ve malını korumak için sevdiklerinin ellerine kına yakarak, kutsal vatanın dört bir yanından askere uğurladığı 33 erin şehit edildiğini söyledi.

"ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMAYACAĞIZ"

Binbaşı Karpuz, "Düzenlenen bu törenle amacımız acılı annelere bu hain saldırıyı hatırlatmak değil, vatanımız, bayrağımız ve milletimiz uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi asla unutmadığımızı ve ebediyete kadar da unutmayacağımızı, bununla birlikte karşı karşıya olduğumuz hainliğin hâlâ farkında olmayanlara, terörün dini, dili ve milliyetinin olmadığını görmek istemeyen gözlere bu hainliği göstermektir" dedi.



350 METRELİK TÜRK BAYRAĞI

Bu arada iş insanı Ahmet Kızılboğa tarafından hazırlanan 350 metrekarelik Türk bayağı da göndere çekildi. Bingöl-Muş yolu Simani Mahallesi'ndeki Polis Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde göndere çekilen bayrağın, Türkiye'nin 5'inci büyük bayrağı olduğu belirtildi.  Bayrak törenine Özel Harekât timleri, vatandaşlar ve kurum amirleri katıldı. Türk bayrağını şehitlere, gazilere, askerlere ve polislere armağan ettiğini ifade eden Kızılboğa, "Bu benim ikinci projem. Birincisini kendi köyüm Yenibaşlar köyüne yapmıştım ve şehitlere armağan etmiştim. Bayrağımız 350 metrekare büyüklüğünde, bayrak direği de 70 metre yüksekliğindedir. Türkiye'nin en büyük 5'inci bayrağıdır" diye konuştu.

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