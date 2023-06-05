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CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLAN CEVDET YILMAZ´IN MEMLEKETİ BİNGÖL'DE SEVİNÇ (2)

DHA

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLAN CEVDET YILMAZ´IN MEMLEKETİ BİNGÖL'DE SEVİNÇ (2)


GENÇ CADDESİ´NDE HALAY ÇEKİLDİAziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)Cevdet Yılmaz´ın kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almasının ardından dün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle yapılmayan davul zurnalı kutlamalar akşam saatlerinde yapıldı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından Genç Caddesi´nde organize edilen kutlamada, davul ve müzik eşliğinde halay çekildi. Görüntü Dökümü
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-Vatandaşların Davul önünde halay çekmesi
-Vatandaşların müzik eşliğinde halay çekmesi
-Vatandaşların davulun önüne çıkması
-Genel ve Detaylar
 DHA-Gündem Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL
2023-06-05 00:41:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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