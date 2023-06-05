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GENÇ CADDESİ´NDE HALAY ÇEKİLDİAziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)Cevdet Yılmaz´ın kabinede Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev almasının ardından dün Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı nedeniyle yapılmayan davul zurnalı kutlamalar akşam saatlerinde yapıldı. AK Parti İl Başkanlığı tarafından Genç Caddesi´nde organize edilen kutlamada, davul ve müzik eşliğinde halay çekildi. Görüntü Dökümü

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-Vatandaşların Davul önünde halay çekmesi

-Vatandaşların müzik eşliğinde halay çekmesi

-Vatandaşların davulun önüne çıkması

-Genel ve Detaylar

DHA-Gündem Türkiye-Bingöl Aziz ÖNAL

2023-06-05 00:41:17



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