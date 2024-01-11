Karlıova'da kar 4 metreyi geçti, iş makinesi gözden kayboldu

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, kar kalınlığı yarım metreyi, yüksek kesimlerde ise 4 metreyi geçti. Yolları açmaya çalışan iş makinesi ise kar kütleleri arasında gözden kayboldu.

Karlıova ilçesinde etkisini sürdüren yağış nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreye ulaştı. Bahçe köyü Kartal Dağı mevkisinde ise kar kalınlığı, 4 metreyi buldu. Bölgedeki elektrik şantiyesinin yolunu açan iş makinesi ise zaman zaman kar kütleleri arasında kayboldu.

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