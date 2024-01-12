Bingöl'ün Yedisu ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

BİNGÖL´ün Yedisu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle 2 ilkokulda eğitime 1 gün ara verildi.

Bingöl Valiliği, Yedisu ilçesinde kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle tedbir amaçlı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle 2 ilkokulunda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları, kar yağışı, don ve buzlanma nedeniyle, Yedisu ilçemizde tedbir amaçlı olarak 12 Ocak 2024´te Kürdan ve Döşengi ilkokulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki tüm öğrenciler için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.