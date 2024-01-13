Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl´de 112 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

        BİNGÖL´de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 13:04 Güncelleme: 13.01.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl´de 112 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL´de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 112 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolları açmak için çalışma başlattı.

        Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle, merkez ve ilçelere bağlı 112 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerince, köy yollarının açılması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        "MİT'e alacağız" yalanıyla istismarda okul müdürleri tahliye edilmişti! Sıcak gelişme!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        ABD'den Yemen'de Husi hedeflerine yeni saldırı
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi

        Benzer Haberler

        Bingöl'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de 166 kişiye afet konutlarının tapusu verildi
        Bingöl'de 166 kişiye afet konutlarının tapusu verildi
        Bingöl'de doğal gazdan zehirlenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı; 9'unun duru...
        Bingöl'de doğal gazdan zehirlenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı; 9'unun duru...
        Bingöl'de doğal gaz kaçağından etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı
        Bingöl'de doğal gaz kaçağından etkilenen 16 kişi hastaneye kaldırıldı
        Bingöl'de anne köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı
        Bingöl'de anne köpek ve 9 yavrusu koruma altına alındı
        Karlıova'da öğrenci servisleri denetlendi
        Karlıova'da öğrenci servisleri denetlendi