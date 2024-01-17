Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de ambulans şarampole düştü: 6 yaralı

        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole düşen ambulanstaki psikiyatri hastası ile 2 jandarma ve 3 sağlık personeli yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de ambulans şarampole düştü: 6 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole düşen ambulanstaki psikiyatri hastası ile 2 jandarma ve 3 sağlık personeli yaralandı.

        Erzurum´dan Elazığ´a sevk edilen psikiyatri hastasını taşıyan ambulans, öğle saatlerinde Bingöl´ün Karlıova ilçesi Halifan köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada 2 jandarma ve 3 sağlık personeli ile psikiyatri hastası yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus Kuyuldar, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Konut fiyatları dolar bazında geriledi
        Babasını öldürdü, "psikiyatri hastasıyım" dedi!
        Babasını öldürdü, "psikiyatri hastasıyım" dedi!
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmedi! Anneye 6 gün hapis cezası!
        Velayetindeki hasta oğlu babasına gitmedi! Anneye 6 gün hapis cezası!
        Yunus Emre Konak şoku!
        Yunus Emre Konak şoku!
        Meteoroloji'den mega kent için uyarı! Marmara'da 2 güne dikkat!
        Meteoroloji'den mega kent için uyarı! Marmara'da 2 güne dikkat!
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        İBB Başkan Adayı Kurum'dan kulüplere ziyaret
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        13 yıl aradan sonra zirve değişti
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Süper Lig'de biten güncel kış transferleri
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Öldürüp adres verip suçu bildirmeye "Takdir indirimi!"
        Terim'den flaş transfer!
        Terim'den flaş transfer!
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        Bakan Koca yoğun bakımlardaki doluluk oranını paylaştı
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        "Arkadaşım sevgilimle sevgili oldu"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Düğünde dayı, yeğenini böyle öldürdü! Cinayet kamerada!
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Uzay yolculuğuna saatler kaldı
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Bir ülke daha 4 gün çalışmaya geçecek
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Emekliye ek zam farkı nasıl ödenecek?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        Bağ-Kur'luların prim gün sayısı düşecek mi?
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        "Akli melekeleri yerindeydi"
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar
        Trafik'in acısını kaskodan çıkardılar

        Benzer Haberler

        Bingöl´de 91 köy yolu kardan kapandı
        Bingöl´de 91 köy yolu kardan kapandı
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Bingöl'ün 3 ilçesinde eğitime kar engeli
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bingöl Karlıova'da karlı yollarda test ed...
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bingöl Karlıova'da karlı yollarda test ed...
        Bingöl'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim
        Bingöl'de şehirler arası otobüslere sıkı denetim
        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu