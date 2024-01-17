Bingöl'de ambulans şarampole düştü: 6 yaralı BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole düşen ambulanstaki psikiyatri hastası ile 2 jandarma ve 3 sağlık personeli yaralandı.

BİNGÖL´ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole düşen ambulanstaki psikiyatri hastası ile 2 jandarma ve 3 sağlık personeli yaralandı.

Erzurum´dan Elazığ´a sevk edilen psikiyatri hastasını taşıyan ambulans, öğle saatlerinde Bingöl´ün Karlıova ilçesi Halifan köyü mevkisinde yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole düştü. Kazada 2 jandarma ve 3 sağlık personeli ile psikiyatri hastası yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Veysel Tosun ve Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Yunus Kuyuldar, yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.