Bingöl- Erzurum karayolunda 'kar' etkili oldu
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Erzurum karayolunda kar etkili oldu.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Erzurum karayolunda kar etkili oldu.
Karlıova- Erzurum karayolunun 30’uncu kilometresi Herdo deresi mevkisinde, akşam saatlerinde kar etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede Karayolları ekipleri bölgede yol temizleme çalışması başlattı.
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