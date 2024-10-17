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        Bingöl- Erzurum karayolunda 'kar' etkili oldu

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Erzurum karayolunda kar etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 21:36 Güncelleme: 17.10.2024 - 21:40
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        Bingöl- Erzurum karayolunda 'kar' etkili oldu
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        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesi Erzurum karayolunda kar etkili oldu. 

        Karlıova- Erzurum karayolunun 30’uncu kilometresi Herdo deresi mevkisinde, akşam saatlerinde kar etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede Karayolları ekipleri bölgede yol temizleme çalışması başlattı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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