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        Bakan Tekin'den, Bingöl'de ilkokul ziyareti

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Kargapazarı İlkokulu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 12:31 Güncelleme: 18.10.2024 - 12:35
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        Bakan Tekin'den, Bingöl'de ilkokul ziyareti
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bingöl’ün Karlıova ilçesindeki Kargapazarı İlkokulu’nu ziyaret etti.

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sabah saatlerinde Erzurum’dan kara yoluyla geçtiği Siirt’teki programları öncesinde, Karlıova ilçesindeki Kargapazarı İlkokulu’nu ziyaret etti. Bakan Tekin’e, İlçe Kaymakamı Tufan Bağır Gilan da eşlik etti. Okul ziyaretinde öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Ziyaret sonrası okul bahçesinde öğrenci ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çeken Bakan Tekin, öğretmen ve öğrencilere eğitim-öğretim hayatlarında başarılar dileyerek ilçeden ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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