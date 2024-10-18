Beton mikseri, hafif ticari aracın üzerine devrildi: 3 yaralı

Devrilen mikser vinç ile yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Saray Mahallesi Devlet Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği beton mikseri, 35 EDR 63 plakalı hafif ticari aracın üzerine devrildi. Kazada hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile araçtaki 2 kişi, ekipler tarafından çıkarılıp Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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