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        Kamyonla önleri kesilip durdurulan 2 kamyonette 542 kilo esrar ele geçirildi

        BİNGÖL'de polisin düzenlediği 'Narkoçelik-44' operasyonunda, kamyonla önleri kesilerek durdurulan 2 kamyonette yapılan aramada 542 kilogram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:37 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:40
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        Kamyonla önleri kesilip durdurulan 2 kamyonette 542 kilo esrar ele geçirildi
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        BİNGÖL’de polisin düzenlediği ‘Narkoçelik-44’ operasyonunda, kamyonla önleri kesilerek durdurulan 2 kamyonette yapılan aramada 542 kilogram esrar ele geçirildi. Araçlardaki 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından düzenlenen ‘Narkoçelik-44’ operasyonunda, uyuşturucu taşıdıkları belirlenen şüphelilere ait 2 kamyonet takibe alındı. Ekipler, kamyonla önlerini kestiği kamyonetleri durdurdu. Bu sırada kaçmaya çalışan sürücülerden biri, kamyonetiyle önündeki kamyonete çarptı. Araçlarda yapılan aramalarda, 542 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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