Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eymen'in İstiklal Marşı hassasiyeti kamerada

BİNGÖL’de ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı’nı duyan Yiğit Eymen Kera’nın (9) saygı duruşuna geçmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen’e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti.

Bingöl Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu 3’üncü Sınıf Öğrencisi Yiğit Eymen Kera, ekmek aldıktan sonra evine döndüğü sırada bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyunca, saygı duruşuna geçti. Yiğit Eymen’in o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Kera ailesini ziyaret etti. Orhan, Yiğit Eymen’e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen Kera, İl Emniyet Müdürü Orhan’a teşekkür ederek, “Ekmeğimi almış gidiyordum. Okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca yolda bekledim ve İstiklal Marşı’nı okudum” dedi.

‘GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI’ Görüntüleri izlediğinde gururlandığını belirten İl Emniyet Müdürü Orhan, “İstiklal Marşı okunurken Yiğit’in yanından geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında ve buna tepki gösteren böyle bir evladı görmek göğsümüzü kabarttı. Hemen ona sarılmak, ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle ve terbiye ile yetiştirilen evladımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güzel gençlerden. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri böyle devam eder. Büyüdüğünde de kendisi gibi milli ve manevi değerlerinin bilincinde, ahlaklı ve güzel nesiller yetiştirsin” diye konuştu.