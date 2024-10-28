Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eymen'in İstiklal Marşı hassasiyeti kamerada

        BİNGÖL'de ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyan Yiğit Eymen Kera'nın (9) saygı duruşuna geçmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de 9 yaşındaki Yiğit Eymen'in İstiklal Marşı hassasiyeti kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİNGÖL’de ekmek aldıktan sonra eve dönerken bir okulda okunan İstiklal Marşı’nı duyan Yiğit Eymen Kera’nın (9) saygı duruşuna geçmesi, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Yiğit Eymen’e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti.

        Bingöl Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu 3’üncü Sınıf Öğrencisi Yiğit Eymen Kera, ekmek aldıktan sonra evine döndüğü sırada bir okulda okunan İstiklal Marşı'nı duyunca, saygı duruşuna geçti. Yiğit Eymen’in o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüleri izleyen İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, Kera ailesini ziyaret etti. Orhan, Yiğit Eymen’e bilgisayar ve Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen Kera, İl Emniyet Müdürü Orhan’a teşekkür ederek, “Ekmeğimi almış gidiyordum. Okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu duyunca yolda bekledim ve İstiklal Marşı’nı okudum” dedi.

        ‘GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI’

        Görüntüleri izlediğinde gururlandığını belirten İl Emniyet Müdürü Orhan, “İstiklal Marşı okunurken Yiğit’in yanından geçen insanlar da vardı. Milli ve manevi değerlerinin bu kadar farkında ve buna tepki gösteren böyle bir evladı görmek göğsümüzü kabarttı. Hemen ona sarılmak, ailesini tebrik etmek istedik. Böyle bir bilinçle ve terbiye ile yetiştirilen evladımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güzel gençlerden. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. İnşallah karakteri böyle devam eder. Büyüdüğünde de kendisi gibi milli ve manevi değerlerinin bilincinde, ahlaklı ve güzel nesiller yetiştirsin” diye konuştu.

        Anne Hasret Kera ise oğlunun milli değerlere bağlılığından gurur duyduklarını ifade ederek, Yiğit Eymen’in dedesi Nihat ve dedesinin babası Yusuf Kebude’nin, 1993 yılında Bingöl’ün Çavuşlar köyünde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit düştüğünü söyledi.

        Ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Orhan, Yiğit Eymen’i makam aracıyla Şehit Er Özkan Dumlu İlkokulu'na götürüp, sınıfında ona Türk bayrağı hediye etti. Yiğit Eymen, arkadaşlarıyla birlikte saygı duruşunda bulunduğu anları izledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel de Yiğit Eymen’i sınıfında tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Bingöllü şehit torununun İstiklal Marşı hassasiyeti
        Bingöllü şehit torununun İstiklal Marşı hassasiyeti
        Bingöl'de apartman girişinde çıkan yangın söndürüldü
        Bingöl'de apartman girişinde çıkan yangın söndürüldü
        Cevdet Yılmaz: Milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz (2)
        Cevdet Yılmaz: Milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz (2)
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de toplu açılış programında konuştu...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl'de toplu açılış programında konuştu...
        Cevdet Yılmaz: Milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz
        Cevdet Yılmaz: Milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde temel atma törenin...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde temel atma törenin...