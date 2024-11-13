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        Gözaltındayken kaçan şüpheli, polisin durdurmak için açtığı ateşte hayatını kaybetti

        BİNGÖL'de gözaltındayken iş yerini kapatma ricasıyla araçtan inip kaçmaya çalışan Sedat Çintay (38), bir polis memurunun durdurmak amacıyla açtığı ateşte ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 13:39 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:45
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        Gözaltındayken kaçan şüpheli, polisin durdurmak için açtığı ateşte hayatını kaybetti
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        BİNGÖL’de gözaltındayken iş yerini kapatma ricasıyla araçtan inip kaçmaya çalışan Sedat Çintay (38), bir polis memurunun durdurmak amacıyla açtığı ateşte ağır yaralandı. Çintay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Valilik, biri silahı kullanan 3 polis memurunun açığa alındığını duyurdu.

        Olay, dün saat 19.15 sıralarında Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Esnaf Sedat Çintay, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakkında gözaltı kararı verilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. İş yerini kapatma ricasıyla polis aracından inerek kaçmaya çalışan Çintay, bir polis memurunun açtığı ateşte ağır yaralandı. Çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çintay, hayatını kaybetti. Sedat Çintay’ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, ateş açan polis memurunun jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtilerek, “12 Kasım 2024 Salı günü saat 19.15 sularında ilimiz Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde gerçekleşen olayda; Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı talimatı üzerine Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği tarafından telefonla aranarak Aile İçi Büro Amirliğine davet edilen şahıs, buradan nöbetçi savcılığa intikali öncesinde Bingöl Devlet Hastanesi'ne doktor raporu almak üzere götürülürken, açık bıraktığı iş yerini kapatma ricasıyla araçtan inmiş ve kaçma teşebbüsünde bulunarak araçtan uzaklaşmıştır. Bunun üzerine görevli personelin şüpheliyi durdurmak amacıyla ateşli silahla müdahale etmesi sonucu şahıs ağır yaralanmış, kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gece vefat etmiştir. Olayda görevli polis memuru gözaltına alınmış olup tahkikat Jandarma tarafından yürütülmektedir. Valiliğimizce aynı gece; olayla ilgili silah kullanan memur dahil 3 polis memuru açığa alınmış, İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talep edilmiştir. Bakanlıkça görevlendirilen müfettişler bugün ilimize gelerek soruşturmaya başlamışlardır. Bu üzücü olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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