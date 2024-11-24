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        Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        BİNGÖL'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 23:56 Güncelleme: 24.11.2024 - 23:56
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        Bingöl'ün 4 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
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        BİNGÖL’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinden devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “Adaklı, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerimizde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki (ana sınıfı, müstakil anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise) eğitim kurumlarında 25.11.2024 Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personeller de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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