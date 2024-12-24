Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi; yeni atanan doktor ve eşi öldü, 16 yaralı

BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) öldü, 16 kişi yaralandı. Doktor olan Osman Zeki Tuncel’in yeni atandığı belirtildi.

Kaza, 00.30 sıralarında Karlıova ilçesi Kümbet köyü yakınında meydana geldi. Rize’nin Çayeli ilçesinden Mersin’e giden plakası öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle devrildi. Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel ve eşi Emine Tuncel hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.