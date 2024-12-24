Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi; yeni atanan doktor ve eşi öldü, 16 yaralı (2)

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün devrildiği kazada eşi Emine Tuncel (20) ile hayatını kaybeden Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi’nde görevli Doktor Osman Zeki Tuncel'in (26), yakın zamanda bir özel okulda arkadaşlarıyla düzenlediği müzik etkinliği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Tuncel'in arkadaşlarıyla enstrüman çalıp, şarkı söylediği görüldü.

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