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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi; yeni atanan doktor ve eşi öldü, 16 yaralı (2)

        GÖRÜNTÜLERİORTAYA ÇIKTIBingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün devrildiği kazada eşi Emine Tuncel (20) ile hayatını kaybeden Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Osman Zeki Tuncel'in (26), yakın zamanda bir özel okulda arkadaşlarıyla düzenlediği müzik etkinliği görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 10:12 Güncelleme: 24.12.2024 - 10:15
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        Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi; yeni atanan doktor ve eşi öldü, 16 yaralı (2)
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        GÖRÜNTÜLERİORTAYA ÇIKTI

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsünün devrildiği kazada eşi Emine Tuncel (20) ile hayatını kaybeden Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi’nde görevli Doktor Osman Zeki Tuncel'in (26), yakın zamanda bir özel okulda arkadaşlarıyla düzenlediği müzik etkinliği görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Tuncel'in arkadaşlarıyla enstrüman çalıp, şarkı söylediği görüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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