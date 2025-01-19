Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Kalp krizi geçiren polisi memuru hayatını kaybetti

        BİNGÖL'de evinde kalp krizi geçiren polis memuru Hüseyin Adsız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 12:33 Güncelleme: 19.01.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalp krizi geçiren polisi memuru hayatını kaybetti
        ABONE OL

        BİNGÖL'de evinde kalp krizi geçiren polis memuru Hüseyin Adsız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Adsız’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderildi.

        Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hüseyin Adsız, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Adsız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Adsız için sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, kurum amirleri, Adsız’ın yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Hüseyin Adsız’ın cenazesi, törenin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Yoon resmen tutuklandı
        Yoon resmen tutuklandı
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        İstanbul'da facia kıl payı! Kamyon damperi balkona girdi!
        İstanbul'da facia kıl payı! Kamyon damperi balkona girdi!
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Şiddetli sağanak ve çığ tehlikesi! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Avcı iken av oluyordu!
        Avcı iken av oluyordu!

        Benzer Haberler

        Bingöl Valisi Usta: Urfa ile Bingöl arasındaki dostluğun bozulmasına müsaad...
        Bingöl Valisi Usta: Urfa ile Bingöl arasındaki dostluğun bozulmasına müsaad...
        Vali Usta, Hentbol Kadınlar 2. Lig takımlarından Bingöl Spor Lisesi Spor Ku...
        Vali Usta, Hentbol Kadınlar 2. Lig takımlarından Bingöl Spor Lisesi Spor Ku...
        Karlıova'da özel öğrenciler karne aldı
        Karlıova'da özel öğrenciler karne aldı
        Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Bingöl'de hazırlanan "Turizm Master Planı"nın tanıtımı yapıldı
        Bingöl'de hazırlanan "Turizm Master Planı"nın tanıtımı yapıldı
        Bingöl'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de kuyumculara sahte altın satan 3 şüpheli yakalandı