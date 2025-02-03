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        Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'ni 1 ayda 40 bin kişi ziyaret etti

        BİNGÖL'de kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Hesarek Kayak Merkezi, bir ayda 40 bin kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 12:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:10
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        Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi'ni 1 ayda 40 bin kişi ziyaret etti
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        BİNGÖL’de kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı Hesarek Kayak Merkezi, bir ayda 40 bin kişiyi ağırladı.

        Kent merkezine 34 kilometre mesafede bulunan, bir ay önce sezonun açıldığı Hesarek Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor. Kar kalınlığının yaklaşık 70 santimetreye ulaştığı bölgede, telesiyej, teleski ve acemi pisti gibi çeşitli kayak imkanları sunuluyor. Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Muş, Van gibi çevre illerden gelenler, aileleriyle ya da tur şirketleri aracılığıyla kayak merkezine gelerek hafta sonlarını kayak ve piknik yapıp, saz çalarak geçiriyor.

        ‘BİR 40 BİN KİŞİ DAHA AĞIRLAMAYI UMUYORUZ’

        Tesisin sorumlusu Sadullah Bozan, 1 Ocak’ta sezonu açtıklarını ve bu süre içerisinde 40 bin misafir ağırladıklarını ifade ederek, “Özellikle Şubat tatiliyle birlikte hafta sonları büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Şu anda alanda, diğer illerden turlarla gelen vatandaşlarımız var. Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ ve Van’dan gelen misafirlerimiz bulunuyor. Babylift alanında acemi kayakçılarımız kayıyor. Ayrıca telesiyej, teleski ve teleferik hizmetlerimiz de mevcut. Bu şubat tatilinde kazasız ve sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. Şu ana kadar 4 hafta içinde yaklaşık 40 bin misafir ağırladık. Şubat ayı bu şekilde devam ederse ve önümüzdeki haftada 3 gün boyunca kar yağışı bekleniyor, bir 40 bin kişi daha ağırlamayı umuyoruz” dedi.

        ‘PİKNİK YAPMA İMKANI DA BULABİLİYORLAR’

        Elazığ’dan gelen Naim Bayankulu, “Kuzenlerimle birlikte kayak merkezini görmek istedik. Burası gerçekten güzel bir yer. Çevre illerden buraya yoğun bir ilgi var. İnsanlar buraya gelip kayak merkezinden faydalanırken, bizim gibi piknik yapma imkanı da bulabiliyorlar. Kayak yapmak isteyenler de eşleriyle, dostlarıyla çok güzel bir kayak keyfi yaşıyorlar. Aracınızı park ettiğiniz yerde sucuk, köfte ve her türlü ızgaranızı yapıp, çocuklarınızla birlikte afiyetle yiyebiliyorsunuz” diye konuştu.

        ‘HEM FOTOĞRAFÇILIK HEM DE DOĞA AÇISINDAN ÇOK GÜZEL BİR YER’

        Mardin’den havacılık grubu olarak gelen Mesut Doğan da “Biz Mardin’den geldik, havacılık grubu olarak ve yamaç paraşütü, kayak gibi çeşitli sporlarla ilgileniyoruz. Ancak burası gerçekten bambaşka bir yer. Hem fotoğrafçılık açısından hem de doğa açısından çok güzel bir yer. İnsanların buraya gelip görmesi ve burayı tanıması gerekiyor. Burası çok güzel, Bingöl çok güzel, buradaki insanlar ise çok sıcak, herkes birbirine yardımcı oluyor” ifadelerini kullandı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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