Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksi çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Muş kara yolu, İl Özel İdaresi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsü ile 12 T 0052 plakalı taksi çarpıştı. Kazada, taksideki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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