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        Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksi çarpıştı: 4 yaralı

        BİNGÖL'de, yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 21:48 Güncelleme: 03.02.2025 - 21:50
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        Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksi çarpıştı: 4 yaralı
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        BİNGÖL’de, yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Muş kara yolu, İl Özel İdaresi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsü ile 12 T 0052 plakalı taksi çarpıştı. Kazada, taksideki 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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