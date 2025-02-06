Karlıova'da 5 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

4İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitim-öğretime, 1 belde ve 1 köyde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimizde, Sancak Beldesinde ve Merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.