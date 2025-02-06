Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da 5 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı (2)

        4İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARABingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitim-öğretime, 1 belde ve 1 köyde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 21:03 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da 5 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı (2)
        ABONE OL

        4İLÇEDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

        Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentteki kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitim-öğretime, 1 belde ve 1 köyde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği belirtilerek, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla; Adaklı, Karlıova, Kiğı ve Yayladere ilçelerimizdeki her türlü resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında, Sancak beldesi ve Merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimizde, Sancak Beldesinde ve Merkez Sudüğünü köyünde kamuda çalışan engelli ve hamile personellerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Kardeşi ve arkadaş gözaltına alındı
        Okullara kar tatili
        Okullara kar tatili
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Okan Buruk yeni transferi açıkladı: Hazır geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Bingöl'de kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yak...
        Bingöl'de kaçak kazı ve tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yak...
        Bingöl'de ağır ve orta hasarlı 5 bin 153 yapı yıkıldı
        Bingöl'de ağır ve orta hasarlı 5 bin 153 yapı yıkıldı
        Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar ve tipi etkili oldu
        Bingöl, Şırnak ve Siirt'te kar ve tipi etkili oldu
        Karlıova'da 5 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
        Karlıova'da 5 köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı
        Bingöl'de ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli ya...
        Bingöl'de ev ve iş yerlerinde hırsızlık yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli ya...
        Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı
        Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı