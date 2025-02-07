Bingöl'de,77 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 77 köy yolu ulaşıma kapandı.
BİNGÖL’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 77 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 23, ilçelerden Adaklı’da 3, Genç’te 17, Karlıova’da 28, Solhan’da 5 ve Yayladere’de 1 olmak üzere toplamda 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 115 personel ve 54 araçla çalışma yürütülüyor.
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