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        Bingöl'de,77 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

        BİNGÖL'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 17:07 Güncelleme: 07.02.2025 - 17:10
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        Bingöl'de,77 köy yolu kardan ulaşıma kapandı
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        BİNGÖL’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki 77 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle merkezde 23, ilçelerden Adaklı’da 3, Genç’te 17, Karlıova’da 28, Solhan’da 5 ve Yayladere’de 1 olmak üzere toplamda 77 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 115 personel ve 54 araçla çalışma yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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