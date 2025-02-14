Bingöl'deki kazada ölen 5 kişinin kimlikleri belli oldu (5)

VALİUSTA: ‘EMNİYET KEMERİ HAYAT KURTARIR’ SÖZÜ SIRADAN BİR SÖZ DEĞİL

Bingöl Valisi Ahmet Hamd Usta, Genç ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavileri süren 2 kişiyi ziyaret etti. Vali Usta, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, “Bugün Bingöl Devlet Hastanesindeki yaralılarımızı ziyaret ettim. Hepsinin durumu iyi, doktorlarımızdan sağlık durumları hakkında bilgi aldım. Dün tedbir amaçlı hastanede yatan bazı yaralılarımızın bugün yürüyerek taburcu olduklarını söylediler. Sevgili Bingöllüler, ortak noktaları neydi, biliyor musunuz? Hepsinin de yolculuk anında emniyet kemerleri takılıymış. Dolayısıyla ‘Emniyet kemeri hayat kurtarır’ cümlesi sıradan bir söz değil, doğruluğu dün akşamki kazada bir kez daha tescillenen, hayat kurtaran bir tedbirdir. Lütfen tüm seyahatlerinizde emniyet kemerlerinizi takmayı ihmal etmeyiniz. Bilin ki emniyet kemeri hayat kurtarır” dedi.

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,