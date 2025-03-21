Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yağışla birlikte tipi de etkili olurken, Karayolları ekipleri tarafından Bingöl-Erzurum kara yolunda temizlik çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.