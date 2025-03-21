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        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 21:27 Güncelleme: 21.03.2025 - 21:30
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        Karlıova'da kar yağışı etkili oldu
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

        Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde yağışla birlikte tipi de etkili olurken, Karayolları ekipleri tarafından Bingöl-Erzurum kara yolunda temizlik çalışması başlatıldı.

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