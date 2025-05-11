Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de otomobil dere yatağına devrildi; 7 yaralı

        BİNGÖL'de otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 12:21 Güncelleme: 11.05.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de otomobil dere yatağına devrildi; 7 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BİNGÖL’de otomobilin dere yatağına devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde merkeze Sancak beldesi yakınında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 64 KP 276 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi. Kazada, ters dönen otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 4'ü sıkıştıkları yerden ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        Trump Filistin devletini tanıyacak mı?
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
        Bingöl'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Bingöl'de "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
        Bingöl'de 444 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de 444 gram esrar ele geçirildi
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Vangölü Ekspresi'nin güzergahı fotoğraf meraklılarına kartpostallık kareler...
        Vangölü Ekspresi'nin güzergahı fotoğraf meraklılarına kartpostallık kareler...
        Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada: 7 yaralı (2)
        Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kaza kamerada: 7 yaralı (2)