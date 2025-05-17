Hulusi Akar: Türkiye, terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu devlet iradesiyle, alınan tedbirlerle Türkiye, terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu gerçekleşecek. Allah’ın izniyle, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla” dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Bingöl’de, Valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Akar, Vali Ahmet Hamdi Usta ile görüşerek, kentte yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Akar’a, ziyaretlerinde milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata da eşlik etti.

‘TERÖRSÜZ BİR TÜRKİYE İÇİN AZİMLİYİZ, KARARLIYIZ’

Akar, daha sonra Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği’ni (BİŞHAK) ziyaret etti. Burada konuşan Akar, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade ederek, “Terörsüz bir Türkiye için azimliyiz, kararlıyız. Allah’ın izniyle her şeyimiz var. Bu mücadele sonuçlanacak ve ülkemiz, milletimiz, hepimiz 86 milyon vatandaş çok daha güvenli, huzurlu ve refah içinde bir yaşam süreceğiz. Bu başarının temelinde en büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize aittir. Bunu hiçbir zaman unutmadık, unutturmayacağız. Bir yanda Mehmetçik, diğer yanda jandarmamız, polisimiz; omuz omuza çarpışan korucularımız ve onların fedakar aileleri. Hepsi bu vatan için, bu toprak, bu bayrak için büyük mücadeleler verdiler. Şehit oldular, gazi oldular. Hepsini rahmetle, saygıyla, şükranla anıyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve inşallah hiçbirinin emeği boşa gitmedi, gitmeyecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli’nin ortaya koyduğu devlet iradesiyle, alınan tedbirlerle Türkiye, terörsüz bir geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu gerçekleşecek. Allah’ın izniyle, sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla. Bu uğurda emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.