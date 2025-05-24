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        Otomobil, şarampole devrildi; baba öldü, eşi ile çocuğu yaralı

        BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada Anıl Edis (40) hayatını kaybetti, sürücü eşi ile 1 yaşındaki çocukları yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 24.05.2025 - 11:30
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        Otomobil, şarampole devrildi; baba öldü, eşi ile çocuğu yaralı
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        BİNGÖL'ünKarlıova ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada Anıl Edis (40) hayatını kaybetti, sürücü eşi ile 1 yaşındaki çocukları yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Karlıova ilçesi Kantarkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Esra Edis (31) idaresindeki 80 AAR 79 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü, eşi Anıl (40) ve 1 yaşındaki bebekleri Metehan yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Anıl Edis'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Esra ile bebeği Metehan, ilk müdahalenin ardından Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken Anıl Edis'in cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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