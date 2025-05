Zekeriya Yapıcıoğlu: İslam ülkeleri, Siyonist vahşete destek veren batı dünyasına karşı ses çıkarmıyor

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Gazze arasındaki sınırda, insani yardım malzemeleri bekliyor. Birleşmiş Milletleri buraya sokmayacaklarını söylüyorlar. Yardım malzemelerini, sürmek istedikleri bölgelerde dağıtarak insanları oradan çıkarmaya çalışıyorlar. Dünya buna seyirci kalmamalı. Orada katledilen sadece masum insanlar değil, aynı zamanda insanlıktır. Katledilen adalet ve merhamettir. İslam ülkeleri, bu Siyonist vahşete destek veren batı dünyasına karşı ses çıkarmıyor. Bu, Müslümanlar için bir utançtır” dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, bir dizi ziyaret kapsamında Bingöl'ün merkez Çeltiksuyu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Yapıcıoğlu, şiddeti durduracak her adımı destekleyeceklerini ifade ederek, “Malumunuz olduğu üzere, memleketin gündemindeki başlıca konu son süreç. İsimlendirmeleri farklı olsa da hepsi aynı durumu ifade ediyor. Bu ülke, 40 yılı aşkın bir süredir bir şiddet sarmalının içindeydi. Çok kan ve gözyaşı aktı, çok can yandı. Artık millet huzur istiyor. Bir daha kan akmasın, gözyaşı dökülmesin; sorunlar sulh yoluyla, siyasetle ve hikmetle çözülsün diye bir beklenti var. Bu mesele konuşulmaya başlandığı andan itibaren, şiddeti durduracak her adım değerlidir ve biz o adımı destekleriz. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. İnşallah süreç ilerledikçe, bu sürece katkımız artacaktır. Elbette sorun tek boyutlu değildir, farklı boyutları da vardır. Bu meselenin bütün boyutlarıyla konuşulması ve bir çözüm bulunması gerekir. Diğer partilerin de daha önce dile getirdiğimiz şeyleri konuşmaya başlaması, bu işin çözümündeki engellerin kalktığını gösteriyor. Ancak bu süreçte garantiler yoktur; hiçbir şey kendiliğinden olmaz” dedi.