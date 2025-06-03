Bingöl'de kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Varto karayolunda meydana geldi. Y.H. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen kamyon ile İlhami Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Yılmaz, hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Y.H. ise gözaltına alındı.

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