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        Bingöl'de kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kamyonla çarpışarak şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü İlhami Yılmaz (60), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 19:41 Güncelleme: 03.06.2025 - 19:45
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        Bingöl'de kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        BİNGÖL’ün Karlıova ilçesinde kamyonla çarpışarak şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü İlhami Yılmaz (60), hayatını kaybetti.

        Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Varto karayolunda meydana geldi. Y.H. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen kamyon ile İlhami Yılmaz yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada Yılmaz, hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yılmaz’ın cenazesi, otopsi için Karlıova Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü Y.H. ise gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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