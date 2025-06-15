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        Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

        BİNGÖL'ün Genç ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 00:36 Güncelleme: 15.06.2025 - 00:40
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        Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem
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        BİNGÖL’ün Genç ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.03’te Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 6,99 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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