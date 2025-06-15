Bingöl'de 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.03’te Genç ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 6,99 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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