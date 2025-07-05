Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vefat eden yeğeni Bingöl'de toprağa verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ablası Meral Güneş’in oğlu Şiyar Güneş, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde evinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Güneş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneş’in cenazesi, hava yoluyla Elazığ’a, ardından kara yoluyla Bingöl’e getirildi. Şehitlik Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra, Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Bingöl milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven de katıldı. Kılınan namazın ardından Güneş’in cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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