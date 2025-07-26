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        Çarşaf giyip dilenci kılığına girerek 1 milyon TL'lik hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

        BİNGÖL'de, çarşaf giyerek dilenci kılığına giren ve girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 21:29 Güncelleme: 26.07.2025 - 21:35
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        Çarşaf giyip dilenci kılığına girerek 1 milyon TL'lik hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
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        BİNGÖL’de, çarşaf giyerek dilenci kılığına giren ve girdikleri evlerden yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerden 2’sine ayrıca toplamda 38 bin 287 TL idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki farklı adreslerde yaşanan ziynet eşyası hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha incelemesiyle şüphelilerin çarşaf giyip kılık değiştirdikleri, evlerin kapısını çalarak içeride biri olup olmadığını kontrol ettikleri tespit edildi. Kapıyı açanlara dilenci gibi yardım isteyen şüphelilerin, kimse açmazsa eve girerek ziynet eşyalarını aldığı belirlendi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla şüphelilerin kimliği belirlendi. Hırsızlık sonrası farklı güzergahlar kullanarak izlerini kaybettirmeye çalışan 3 şüphelinin Elazığ’da olduğu tespit edildi. Elazığ Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonla şüpheliler yakalanarak Bingöl’e getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca şüphelilerden 2’sine, ehliyetsiz araç kullanmak ve emniyet kemeri takmamak suçlarından toplam 38 bin 287 TL idari para cezası uygulandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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