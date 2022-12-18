Adaklı İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binası açıldı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binası törenle açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasının açılışı Vali Kadir Ekinci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Kadir Ekinci, güvenlik güçlerinin dirayetli duruşu sayesinde, terörün belinin kırıldığını, milletin yaşadığı o acı dolu günlerin geride kaldığını belirtti.

Jandarma teşkilatının iç güvenliğin temel taşlarından olduğunu ifade eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Jandarma, terörle mücadelenin yanı sıra suç ve suçlu ile mücadele, kaçakçılığın men ve takibi, sınır güvenliği gibi çok geniş bir alanda da dosta güven, düşmana korku veren gurur kaynağımızdır. Allah sizleri her türlü kötülükten muhafaza etsin. Vatan ve millet sevginiz daim olsun. Adaklı Jandarma Komutanlığı hizmet binasının hayırlı çalışmalara vesile olmasını temenni ediyorum. Hizmet binasının yapımında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Konuşmaların ardından Ekinci, açılışı yapılan İlçe Jandarma Komutanlığının yeni hizmet binasında incelemede bulundu.





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