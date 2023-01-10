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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöllü köy çocuklarına "hamburgerli afet eğitimi" veriliyor

AA

Bingöllü köy çocuklarına "hamburgerli afet eğitimi" veriliyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Deprem kuşağında yer alan Bingöl'de AFAD İl Müdürlüğünce başlatılan çalışma ile dağ köylerindeki çocuklara afet bilinci aşılanıyor, hamburger ikram ediliyor.

AFAD İl Müdürlüğü, 7 ilçeye bağlı 7 dağ köyündeki çocuklara afet bilinci eğitimi vermek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda oluşturulan ekipler, Yayladere ve Yedisu ilçelerine bağlı 2 dağ köyündeki çocuklarla okullarında bir araya gelerek afete hazırlık konusunda bilgilendirme yaptı.

Görevliler, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve personelin katkılarıyla oluşturulan bütçe ile temin ettikleri hamburger menüsünü çocuklara sıralarında ikram etti.

Ekiplerin son iki durağı, Adaklı ilçesinin Yeşiltepe köyü ve Kiğı ilçesinin Sırmaçek köyü oldu.

Kilometrelerce yol katederek ulaştıkları köylerde okulları ziyaret eden ekipler, çeşitli hediyeler verip hamburger ikram ettiği öğrencilere teorik ve uygulamalı afet bilinci eğitimi verdi.

Sürpriz ziyaret ile mutlu olan öğrenciler, eğlenceli bir anlatımla olası bir deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgi sahibi oldu.

- Ekipler 3 köye daha gidecek

Çalışma ile 4 köy okulunda 90 öğrenciye ulaşan ekiplerin, Genç, Karlıova ve Solhan ilçelerinde belirlenen köylere ulaşmak için yolculuğu sürecek.

AFAD İl Müdür Yardımcısı Sedat Doğan, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından 2022 yılının ülkede "Afet Tatbikat Yılı" olarak kabul edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda ülke genelinde olduğu gibi İl Müdürlüğü olarak da afet farkındalık eğitimleri verdiklerini, afet tatbikatları yaptıklarını söyledi.

Doğan, müdürlük olarak yaptıkları programla 7 ilçedeki 7 köy okulunu belirlediklerini, aldıkları hamburger ve çeşitli hediyeleri de götürdükleri çocuklara aynı zamanda afet farkındalık eğitimi verdiklerini belirtti.

"Onların gözlerindeki o umut, mutluluk bizleri çok mutlu etti. Bununla kalmayıp inşallah daha da güzel projelere imza atacağız." diyen Doğan, çalışmaya katkı sunan AFAD İl Müdürü Kerem Oruk başta olmak üzere tüm çalışanlara ve gönüllülere teşekkür etti.

Doğan, Bingöl'ün iki fay hattının birleştiği bölgede bulunmasından dolayı riskli iller arasında yer aldığına işaret ederek, bu nedenle bu çalışmanın önemli olduğunu vurguladı.

"Gittiğimiz okullarda çocuklarımıza çök-kapan hareketi ve tahliyenin önemi ile depremden sonra yapılacakları anlattık. Bunları eve gittiklerinde ailelerine de anlatmalarını söyledik." ifadelerini kullanan Doğan, başarılı bir çalışma olduğunu düşündüğünü belirtti.

Afet eğitimi alan öğrencilerden Nisa Adıkalan, daha önce hiç hamburger yemediğini, bu sürprizin kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, "AFAD'dan ağabeylerimiz geldi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Depremle ilgili bize eğitim verdiler. Bunu hayatımıza uygulayacağız." dedi.

Nilay Adıkalan da AFAD ekiplerine verdikleri eğitim ile ikramları ve hediyeleri için teşekkür etti.

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