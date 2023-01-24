Adaklı'da "Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı" yapıldı

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BİNGÖL (AA) - Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses başkanlığında Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Gürses'in makamında düzenlenen toplantıda, 2022'deki çalışmaların genel değerlendirmesi yapıldı.

Bu yıl içerisinde köylere yönelik hizmetlerin gündeme alındığı toplantıda, planlanan projeler de değerlendirildi.

Toplantıya, İl Genel Meclis üyeleri Vehbi Güzelsoy, Bilal Çalım, Kaynakdüzü köyü Muhtarı Nesih Gür ve Elmaağaç köyü Muhtarı Hünkar Yurtsever katıldı.

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