Bingöl ve Şırnak'ta 143 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BİNGÖL (AA) - Bingöl ve Şırnak'ta yolları kar nedeniyle kapanan 143 yerleşim yerine ulaşılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 40, ilçelerden Adaklı'da 16, Genç'te 33, Karlıova'da 2, Solhan'da 14, Yayladere'de 5 ve Yedisu'da 1 köyün yolları kar nedeniyle kapandı.

Yolları açmak için 110 ekip, 20 greyder, 14 loder, 10 kepçe, 5 dozer, 4 kar küreme ve 3 kar savurma aracıyla çalışma yapıyor.

- Şırnak

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı kentte, merkezde 5 köy 2 mezra, ilçelerden Uludere'de 3, Beytüşşebap'ta 14 köy ve 8 mezra yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapalı köy ve mezra yollarını açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kent merkezinde de belediye ve il özel idare ekipleri kar temizleme ve küreme çalışması yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.