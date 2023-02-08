Bingöl'de kursiyerler depremzedeler için battaniye ve çocuk kıyafetleri yapıyor

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'de kursiyerler tarafından depremzedeler için battaniye ve çocuk kıyafetleri yapılıyor.



Halk Eğitimi Merkezinde kursiyerler tarafından her gün 100 battaniye ile çocuk kıyafetleri üretiliyor.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma kapsamında da kahvaltılık ürünlerinden oluşan 15 bin kişilik kumanya, öğretmenler ve personeller tarafından paketlenerek hazır hale getirildi.

Kampanya kapsamında Adaklı ilçesinde ise Yatılı Bölge Okulunda vatandaşlar tarafından gıda ve giyim malzemeleri toplandı.

Toplanan malzemeler tırlarla deprem bölgesine ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, gazetecilere, depremin ardından İl Müdürlüğünün hemen harekete geçtiğini söyledi.

İlk etapta deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara temel ihtiyaçlardan kumanya hazırladıklarını dile getiren Yücel, şöyle konuştu:

"Her kurumumuzun yaptığı işler var. Halk Eğitimi Merkezinde battaniye üretimi yapılıyor şu an. Bunun yanında çocuk giyim ürünleri ve temel ihtiyaç ürünleri üzerine çalışmalarımız devam ediyor. Günlük 100 battaniye üretiliyor. Burada adeta milli seferberlik hali var. El birliği içerisinde bu sıkıntılı günlerimizi aşacağımıza inanıyorum."

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