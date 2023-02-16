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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de "Afet Önlemleri İstişare Toplantısı" yapıldı

AA

Bingöl'de "Afet Önlemleri İstişare Toplantısı" yapıldı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'de sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla "Afet Önlemleri İstişare Toplantısı" yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki binalarda taşıyıcı kolon, kiriş ve perde betonlarda hasar kontrolü yaptıklarını söyledi.

Bingöl merkezde ağır hasarlı bina olmadığını ifade eden Gülgür, Genç ilçesi ve Servi bölgesindeki 3 köyde yığma taş yapılarda ağır hasar olduğunu belirtti.

İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odasından 70 gönüllünün desteğiyle hasar tespit çalışmalarını genişleteceklerini dile getiren Gülgür, şöyle devam etti:

"Dün itibarıyla yaptığımız çalışmada, Genç ilçesi ve Servi bölgesinde 2 kullanılmayan taş yığma yapı yıkıldı. Burada 25 az hasarlı, 2 orta hasarlı ve 59 ağır hasarlı binamız var. Ayrıca Adaklı'da Hükümet Konağı ve Emniyet binamız kolon ve kirişlerinde hasar olduğundan tedbiren boşaltıldı. PTT binasında da ağır hasar tespiti yapıldı. Okullarımızda bir sıkıntı yok. Daha önce yıkım kararı aldığımız birkaç okulumuz var. Yayladere ilçesi kırsalında ağır hasarlı binaların olduğu biliyoruz. Bingöl Üniversitesi 4 milyon liralık destekle mikrotremor detaylı jeolojik araştırmalar yapıyor, kentin tamamını kapsayacak. Bu manada 1300 konutla ilgili bir ön bilgi ellerinde var. Elimizdeki tüm ekipmanlar ve insan gücüyle en kısa sürede bir dönüşüm sağlamayı amaçlıyoruz ama bu dönüşüm kısa süreli bir şey olmaz."

Kentteki binaların yüzde 40'ının dönüştürülmesi gerektiğine işaret eden Gülgür, bu noktada belediyeye de iş düştüğünü söyledi.

Gülgür, "Riskli bina envanterini her mahalle bazında etap etap yapacağız. Öncelikli olarak Bingöl'de dönüşmesi gereken zemin, yapı stoğu ve sınıfıyla beraber mahalleri tespit etmemiz lazım. Riskli mahaller var." diye konuştu.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay da kentin fay hatlarının kesiştiği noktada bulunduğunu belirterek, bu konuda Bingöl ile ilgili teknik bir raporun hızla hazırlanmasını beklediklerini kaydetti.



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