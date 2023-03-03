Bingöl'de husumetli aileler barıştırıldı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ile Adaklı ilçelerinde aralarında husumet bulunan 4 aile, il protokolü ve kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.

Genç ve Adaklı Kaymakamlığı öncülüğünde her 2 ilçede barış yemeği programları düzenlendi.

Genç'te Kabadayı ve İnan aileleri, Adaklı'da ise Şam ve Dumlu aileleri arasındaki husumet il protokolü ve kanaat önderlerinin girişimi sonucu sona erdirildi.

Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, hoşgörü ikliminin tüm sınavların üstesinden geldiğini belirtti.

Toplumda birlik, beraberliği, huzur ve mutluluğu devam ettirebilmesi için en çok muhtaç olunan şeyin 'sevgi' olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, şöyle konuştu:



"Toplumsal barış için sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimiz için, gelecek adına, çocuklarımız adına, güçlü bir umut oluşturmak zorundayız. Biliyoruz ki, bu topraklarda asırlardan beri var olan kardeşlik iklimi, hoşgörü iklimi, bugüne kadar tüm sınavların üstesinden gelmeyi başarmıştır. Zira bu topraklar, Hacı Bektaş-ı Velilerin, Yunus Emre'lerin, Mevlana'ların sevgi mesajlarıyla yoğrulmuştur. Bu topraklar, yaratılanın Yaratan’dan ötürü sevildiği 'acıların bal eğlendiği' bir barış yurduna dönüşmüştür."

Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik de barışın sağlanmasına emeği geçen herkese teşekkür etti.

Adaklı ilçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, birlik, beraberlik ve kardeşlik kavramının önemine vurgu yaparak, ailelere göstermiş oldukları bu örnek davranıştan dolayı teşekkürlerini iletti.

Programda, Adaklı İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Keğner ve İlçe Emniyet Amir Vekili Hüseyin Gökhan Koyun da yer aldı.

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