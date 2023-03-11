TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de açıklama yaptı:

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararlarıyla ilgili Bingöl merkez ve birçok ilçelerimizle ilgili raporlarımızı hazırlayıp gönderdik. Şu anda başka iller de var bu konuda onlarla birlikte değerlendiriliyor, yakın bir gelecekte bir karar çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Yılmaz, Bingöl İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler ardından yaraların hep birlikte sarılacağı söyledi.

Bingöl'ün de büyük afetten etkilendiğini ama can kaybının olmadığını dile getiren Yılmaz, yapı stokunda belli etkilenmelerin meydana geldiğini belirtti. Özellikle merkez, Genç ve Adaklı, Yayladere ilçelerinde belli oranda bir hasar tespiti yapıldığını vurgulayan Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne 5 bin civarında dilekçe geldiğini, bu dilekçelerin işleme koyulduğunu, binlerce inceleme yapıldığını ifade etti.

Bu incelemeler neticesinde tespitlerin rapor halinde AFAD'a iletileceğini bildiren Yılmaz, şu anda raporların incelendiğini anlattı. Yılmaz, şöyle konuştu:

"İlave olarak Yayladere, Yedisu, Kiğı ilçelerimiz kaldı. Onlarla da ilgili çalışmaların haftaya bitmesini bekliyoruz. O çalışmalar biter bitmez raporlar Ankara'ya gönderilecek ve orada gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararlarıyla ilgili Bingöl merkez ve birçok ilçelerimizle ilgili raporlarımızı hazırlayıp gönderdik. Şu anda başka iller de var bu konuda onlarla birlikte değerlendiriliyor, yakın bir gelecekte bir karar çıkmasını bekliyoruz. Gerek AFAD Başkanımızla gerekse İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile bu konuları konuştuk ve yakından takip ediyoruz. Yereldeki ve merkezdeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede bu incelemeler tamamlanır ve Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi kararlarını görmüş oluruz."

- Konteyner kentler için alan belirlendi

AFAD'ın Bingöl'de 3 konteyner kent alanı belirlediğine işaret eden Yılmaz, bunların altyapılarının oluşturulacağını, bir afet yaşanması halinde hızlı bir şekilde altyapısı hazır olan bu alanlara konteynerlerin kurulumunun sağlanacağını söyledi.

Çalışma kapsamında Şeyh Ahmet bölgesinde 100 dönümlük alana bin konteynerlik bir alan inşa edileceğine dikkati çeken Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Et ve Süt Kurumumuz bahçesi, oraya 700 konteynır, bir de Kasman bölgesinde 45 dönümlük bir alanda 450 olmak üzere toplam 2 bin 150 konteynerin altyapısı hazırlanıyor. Şu an sadece altyapıları hazırlanacak. Allah korusun bir felaket olması halinde hızlı bir şekilde hemen buralar konteyner şehre dönüştürülecek. Bu çok önemli bir çalışma."

Afet olması halinde çadır kentlerin nereye kurulacağına ilişkin de yeni bir çalışma yapıldığını anlatan Yılmaz, 9 bin 80 çadırın kurulabileceği 35 yer belirlendiğini ve söz konusu alanların çadır kent kurmaya elverişli olduğunu kaydetti.

Toplantıda, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek ile belediye başkanları da yer aldı.

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