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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem kuşağındaki Bingöl'de riskli okul binaları boşaltılıyor

AA

Deprem kuşağındaki Bingöl'de riskli okul binaları boşaltılıyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de deprem açısından riskli olduğu belirlenen 19 okul boşaltıldı, öğrenciler başka okullara nakledildi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kent genelinde tehlike oluşturan yapıların tespit edilmesi için yoğun çalışma yürütülüyor.

Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan Bingöl'de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine riskli okul binalarının tespit edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğündeki uzman personelden oluşan 6 ekip, kentteki okullarda inceleme yaparak depreme dayanıklılık konusunda riskli gördükleri yapılarla ilgili rapor hazırlıyor.

Kentte depremin ardından yürütülen çalışmalarda ilk etapta riskli olduğu tespit edilen 19 okul binası tahliye edildi. Bu okullardan 10'unun yıkımına karar verildi. Okullarda eğitim gören öğrencilerin de çeşitli okullara nakli yapıldı.

- "Riskli okulları anında boşalttık"

İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel, AA muhabirine, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kent genelinde hızla bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden uzman ekiplerin okullarda inceleme yaptığını belirten Yücel, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar ilimiz genelinde 19 okul riskli. Bu okulları anında boşalttık. Öğrenciler bizim her şeyimiz. Onların kılına zarar gelmesini istemiyoruz. Bu doğrultuda hem Bakanlık yetkililerinin gönderdiği raporlar hem de ilimizde Çevre, Şehircilik ve İkilim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde her türlü bilgi, belgeyi dikkate alıp müdürlük olarak gereğini yapıyoruz."

Tahliye ettikleri okullarda okuyan öğrencileri başka okullara naklettiklerini vurgulayan Yücel, uzman ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü ifade etti.

Yücel, "Deprem kuşağında olduğumuz için öğrencilerimizin nakillerini gerçekleştirmek için hafta sonu dahi çalışma yürütüyoruz." dedi.

- "Kent genelinde bütün kamu kurumu binalarının taraması yapıldı"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsa Gülgür de İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi doğrultusunda kent genelindeki okul binalarında kontrolleri sürdürdüklerini belirtti.

Ekiplerin çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü anlatan Gülgür, "Deprem performans analizinin yapılmasından sonra söz konusu okullarımızın tahliyesine karar verdik. Ayrıca daha önce güçlendirme talep edilen Genç ilçemizdeki öğretmenevi de boşaltıldı. Bunun dışında 8 okulumuzun güçlendirme yapıldıktan sonra eğitim öğretime açılmasına karar verildi. Kent genelinde bütün kamu kurumu binalarının taraması yapıldı. Adaklı Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü de 'orta hasarlı' tespiti ile tedbiren boşattık. İlçedeki PTT binasının da tedbiren boşaltılmasına karar verdik." diye konuştu.


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