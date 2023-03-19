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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilnaz anne 38 yaşındaki felçli kızına yıllardır bebek gibi bakıyor

AA

Bilnaz anne 38 yaşındaki felçli kızına yıllardır bebek gibi bakıyor

BİNGÖL (AA) - RIDVAN KORKULUTAŞ/CEREN TÜZ - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yaşayan Bilnaz Afilaz, 38 yaşındaki felçli kızına bebek gibi bakıyor.

Adaklı ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Bilnaz Afilaz (52), eşi Halil, çocukları Nursel ve Şahin ile yaşamını sürdürüyor.

Bilnaz Afilaz'ın çocuklarından Nursel, 5 yaşında menenjit geçirmesi sonucu felç kaldı. Yıllardır yatağa mahkum yaşayan ve konuşma yetisini de kaybeden Nursel Afilaz'ın her türlü gereksinimiyle annesi ilgileniyor.

Eşinin de rahatsız olması nedeniyle uygun oldukça 27 yaşındaki oğlu Şahin'den destek alan Bilnaz Afilaz'ın iki kızı evli, bir kızı ise üniversitede eğitim görüyor.

Ömrünü kızına adayan, kendisi de şeker hastası olan anne, Nursel'e şefkatle bakıyor.

- "Allah'ıma şükürler olsun onun başındayım"

Bilnaz Afilaz, AA muhabirine, kendisinin çeşitli rahatsızlıklarının bulunduğunu, kızının ihtiyaçlarını karşılamak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Kızının bakımının bebekten daha zor olduğunu dile getiren Afilaz, eşinin hasta olması nedeniyle sadece oğlunun kendisine yardımcı olduğunu belirtti.

"Sabah kalktığımda kızımın elini yüzünü yıkar, yemeğini hazırlarım tüm ihtiyaçlarını gidermesini sağlarım. Gece kalkar ilacını veririm, günümüz böyle geçiyor." ifadelerini kullanan Afilaz, her zaman kızının yanında olduğunu dile getirdi.

Köyden ilçe merkezine kızının tedavisi için yerleştiklerini belirten Afilaz, "Allah'ıma şükürler olsun onun başındayım. Evladımdır, ona gözüm gibi bakıyorum. O bir sefer üzülse, ben bin sefer üzülüyorum. Annem ve babam bana nasıl baktıysa ben de ona öyle bakarım."

Adaklı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Sümeyye Yılmaz da Nursel Afilaz'ın iki kolunu ve iki bacağını kullanamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Kendisinde duyu ve motor kaybı da var. Bu nedenle düzenli aralıklarla evde bakıma geliyoruz ekibimizle. Bası yaraları olmaması ve solunum zorluğu çekmemesi için ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Nursel konuşamıyor ama mimiklerle kalpten kalbe giden bağ var aramızda. Biz göz teması kurarak çok şey konuşuyoruz aslında."


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