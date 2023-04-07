Bingöl'e yerleşen depremzedelere psikososyal ve ekonomik destek sağlandı

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BİNGÖL (AA) - Depremler nedeniyle Bingöl'ün Karlıova ve Yedisu ilçelerine yerleşen depremzedelere psikososyal ve ekonomik destek sağlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı Karlıova ve Yedisu ilçelerine 666 kişiden oluşan 187 aile yerleşti.

Kirada oturan ya da ailelerinin yanına yerleşen depremzedelerin giyim, battaniye, gıda, hijyen seti, ev eşyası ve kira yarımı gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

İlçelere yerleşen depremzedelerin tümüne sosyal hizmet uzmanlarınca psikososyal destek verildi, ilk etapta değerlendirmeleri tamamlanan 40 aileye de sosyal ekonomik destek sağlandı.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler il Müdürü Aydın Polat, yaptığı açıklamada, ilde misafir ettikleri depremzedelere yönelik sosyal destek ve nakdi yardım çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Ailelere yönelik ziyaretler, değerlendirme ve yönlendirmeler gibi çalışmalarının sürdüğünü aktaran Polat, sahada çalışan ekiplere de teşekkür etti.

Karlıova Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Barani Sayak da yaptıkları tespitler kapsamında 40 aileye sosyal ekonomik destek yardımı yaptıklarını ve değerlendirmelerin devam ettiğini aktardı.







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